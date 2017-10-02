德法軌道大咖聯手 抗中國一帶一路

2017-10-02

德國西門子與法國阿爾斯通旗下軌道部門將合併

〔記者羅倩宜／台北報導〕中國「一帶一路」的溢出效應，迫使歐盟工業集團提出反制。德國西門子（Siemens）與法國阿爾斯通（Alstom）日前宣布將旗下軌道部門合併，成立新公司Siemens-Alstom。國內業者分析，歐洲這兩大軌道強權，居然放下成見攜手，被解讀是聯手對抗中國侵門踏戶，中國中車集團不僅在新興市場大搶生意，過去一年更拿下英國和捷克標案，在法國政府已公開支持下，該合併案可望獲得兩國主管機關核准。

法國表態支持 西門子對合併樂觀

西門子之前跟加拿大龐巴迪（Bombardier）談合併的傳聞沸沸揚揚，上週突然宣布與對手法國阿爾斯通聯手，跌破市場眼鏡；西門子將擁有新公司五成以上股權，執行長則由阿爾斯通擔任。這項合併案被法國輿論罵翻，因阿爾斯通是法國指標工業；但法國總統馬克宏公開支持，法國政府發言人甚至說：「有中國這樣的龐大對手，催生歐洲巨擘絕對必要。」

國內業者表示，全球軌道產業原就是少數幾強的天下，包括西門子、龐巴迪、阿爾斯通及日本新幹線廠商各擅勝場；西門子和阿爾斯通各自有德國ICE鐵路及法國TGV系統為典範，而西門子除機電整合強項外，在號誌技術也獨霸一方。

但在全球市場，這兩大歐洲強權已感受到威脅。中國軌道工業近年成長驚人，「中國用自己的市場養技術，再低價去國外搶標，打的是國家戰」；國內軌道業者分析，中國以一帶一路為號召，捧著資金和技術到東南亞、非洲建設運輸系統，還提供低利貸款，而阿爾斯通主要市場在中東、非洲、印度及南美，西門子主要市場在美國、中國及俄羅斯，均不免受到影響。

國內業者指出，中國北車與南車在二○一四年合併為中國中車後，過去兩年更加坐大，進一步叩關歐洲主場，應是迫使西門子及阿爾斯通加速合併的原因之一；中國中車在去年十二月首度登陸歐盟市場成功，拿下捷克高鐵合約，第一期供應三個列車計二千萬歐元合約，未來三年將擴大至三十個列車；今年四月又拿下倫敦地鐵七十一個車廂標案。

西門子與阿爾斯通的兩強合併，將遭反壟斷審查。但西門子全球執行長Kaeser受訪時強調，「只要有中國中車這樣規模的企業存在，主管機關應該沒有反對我們合併的理由。」