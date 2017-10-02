書劍集》學界的騷動與業者的呢喃

2017-10-02

◎歐陽書劍

央行總裁即將於明年二月換人，長達廿年的彭淮南時代將有變動，但最近卻如「緘默期」，學界與出口商對匯率的主張突然無聲，似乎靜觀其變，其實私下猜測不絕；總裁異動，新台幣匯率走勢還是較利率移動更引人注目，不管誰繼位，雙方依然會為理念與利益針鋒相對。

央行總裁彭淮南在任近廿年，美元兌新台幣匯率雖曾往上突破三十五元、落於廿九元以下，但大致在三十元至三十四元間波動，總裁防線成為廠商擬定生產與銷售計畫的基礎。不過，因為在這一區間的匯率，使台灣年年出超，也成為經濟學者批評央行匯率政策的基礎。

學界多有央行「阻升不阻貶」的聲音，認為央行不對稱干預匯市，在新台幣升值時，防守較力，而貶值時，則有放任趨勢，以致長期有超貶現象。更有學者認為央行為避免新台幣升值過多，必須在外匯市場上買進美元釋出新台幣，因此造成資金供給量大增，引發房價飆漲。

學者並主張，為了提高出口商競爭力，而讓新台幣低估，長期不僅使廠商喪失避險能力、忽略匯損的風險，也扭曲了資源配置，人物力及資金可能往出口產業集中，未能留在最能發揮效率的產業上；而促使新台幣貶值，出口商競爭力雖一時提高，卻無法發揮自然淘汰的效果，應該破產離開的廠商，繼續留下來苟延殘喘，阻礙產業升級的速度。

央行則不認為政策和做法有阻升不阻貶情況，並強調自一九八九年四月起就採取管理浮動匯率制度，只有在短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序，而不利經濟穩定時，才會在外匯市場進行調節。央行並以新台幣名目有效匯率指數的上下變動，指新台幣的價值並未朝同一個方向移動，沒有「阻升不阻貶」現象。

在二○一六年初一美元約可兌換三十四元新台幣，但隨後新台幣持續升值，即使美元指數在一○○以上，新台幣依然盤堅，也使新台幣相對強勢，在二○一七年初一美元已兌換不到三十一元，而包括台積電董事長張忠謀在內的出口商，也陸續發言質疑新台幣匯率不利出口。

央行是否有阻升不阻貶的行為，可以留待討論，但央行既然採取管理浮動匯率制度，在外匯市場上就有干預匯率的情況發生，即使如此，必無法同時滿足進出口商與學者的不同期待，不管呢喃或騷動，都不會停止。

對出口商而言，新台幣的貶值效應直接反映在競爭力與獲利上，有些毛利微薄的廠商，自是分毫必爭。而經濟學者一般信仰自由經濟，推論與想法相當符合理論上追求的目標，干預愈少的經濟環境愈好，長期而言，愈可能使資源各就各位，發揮最大的功效。站在實務面的央行，則認定穩定的重要。

假設新台幣自然升值，將使一百家出口商中的廿家倒閉，其餘因在相對惡劣環境下積極技術創新，更茁壯而有競爭力，但若是干預匯率，則僅會使五家倒閉，可以想見，央行應該會採取干預政策。這是信念的問題，經濟學家相信自由經濟下的汰弱留強機制，而央行則認為社會承受不了太多企業倒閉的陣痛過程，且好企業不管面對任何環境，本身都會積極創新。

理論與實務經常在某些時刻發生衝突，這又是另一個例子，就像在位者的顧慮與在野者永遠不同。