小吃店瓦斯支出 月增千元

2017-10-02

油氣雙漲 桶裝瓦斯34月最高

〔記者高嘉和／台北報導〕油氣價格漲不停，開車族及小吃店吃不消。國際油價持續走揚，國內油價連續第六週調漲，汽、柴油每公升再漲四角，創近九個月來最高，六週以來累積每公升上漲一．六元，以加滿五十公升油箱為例，等於得多付出八十元；十月液化石油氣（桶裝瓦斯）每公斤大漲三．六元，創近三十四個月來最高，二十公斤桶裝瓦斯每桶增加七十二元，以一般家庭月用兩桶推算、月支出增一四四元，一般小吃店或餐廳月用十五桶計算、月支出增一○八○元。

受到產油國計劃延長減產協議，及伊拉克庫德族舉行獨立公投，引發中東地區地緣政治風險升溫等因素影響，國際油價持續走揚，國內油價連續第六週調漲，汽、柴油每公升再漲四角。

本週汽柴油再漲4角 9個月新高

依中油浮動油價公式，本週調價指標七Ｄ三Ｂ週均價為每桶五十六．四美元，較前週五十五．○二美元上漲一．三八美元，新台幣兌美元匯率貶值○．一三一元，依公式計算漲幅為二．三六％；中油自今日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升四角。台塑石化自凌晨一時開始，也調漲汽、柴油批售價格每公升四角。

中油昨也宣布十月氣價，家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲三．六元，車用液化石油氣每公升調漲一．九元；天然氣價格則平均調漲二．九九％。

瓦斯價格近一年多來漲勢凌厲，自去年八月低點的每公斤十五．四六元、到十月已大漲到二十六．九六元，漲幅高達七十四％；若以低點起算，等於二十公斤桶裝瓦斯每桶大漲二三○元，以小吃店月用約十五桶計算，這一年多來瓦斯成本每月大增三四五○元。

十月天然氣平均調幅二．九九％，其中公用天然氣事業每立方公尺調漲○．三元，以家庭用戶每月平均用量約三十至四十五立方公尺計算，每月增加約九至十三．五元；但若與去年五月低點相較，每立方公尺上漲二．一六元，月增支出六十四．八元至九十七．二元。