儲能技術就位 期待政策相挺

2017-10-02

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電子表示，全球能源短缺下，儲能與節能較新建電廠更能省成本且減少排放；尤其國內儲能技術已發展成熟，例如台達在日本赤穗太陽能園區及那瑪夏民權國小都有儲能裝置，歐美日本等國家早已推廣儲能，可惜台灣進度落後，「盼政策提供更多支持，以利儲能普及。」

台達發言人周志宏表示，城市電網包括三大要素：再生能源、儲能系統及微電網。首先在再生能源，台達電子在日本、美國、丹麥都有大型太陽能發電實績；儲能方面，此次展出家戶用十KW的鋰電池儲能設備；至於微電網，台達已有智慧能源管理，能夠調度尖峰離峰時的電力來源，不僅降低電網的負荷，也可以省電費省荷包。

周志宏說，目前以先進國家的儲能普及度較高，例如台達的儲能設備就在電費昂貴的日本熱銷；「台灣電費便宜，儲能的投資回收時間就會拉長，在這種情況下，若要加速普及，更需要政策的支持。」

台達電子文教基金會副執行長張楊乾以建物外牆隔熱為例，內政部及經濟部能源局已達成共識，在未來三年提供七十億元補助大樓外牆隔熱，但受惠的建物畢竟有限；紐約市政府近期則端出法規，所有新建物外牆須採隔熱才能申請建照，「透過法令規範，可讓節能加速普及，儲能也是同樣的道理。」