高市府攜手台達電 打造低碳城市

2017-10-02

建15座低壓岸電系統 減9成污染粒子

〔記者羅倩宜／台北報導〕「二○一七年生態交通全球盛典」（Eco Mobility World Festival 2017）昨在高雄駁二特區開跑，共有來自全球近五十個城市參加。高雄市政府邀來綠能大廠台達電子代表台灣參展，除展出十年來打造的二十五座綠建築經驗，高雄港也與台達電子合作，建置十五座低壓岸電系統，可減少九成污染粒子。

台達電子文教基金會執行長郭珊珊表示，建築占全球耗能三分之一，占全球用電二分之一，而交通則占去全美三分之一的碳排放；從建築與交通著手，就可省下大量的能耗。

郭珊珊說，台達十年前赴歐洲取經，先從台灣做起，包括台中一中校史館、成大魔法學校、台達台南廠、那瑪夏民權國小等多座綠建築陸續完工，如今在全球已有二十五棟綠建築，均在此次高雄展呈現。

台達電子執行長鄭平表示，每棟綠建築都採用台達自家產品，例如台達美洲總部整合LED照明、雨水回收、電梯能源反饋、智慧空調、地泵熱源等多項技術，今年七月份的電費帳單已是負數。

台達此次特別展出「奇蹟高雄」的解決方案。郭珊珊說，目前船舶多仰賴柴油動力，碳排放較高，在靠岸時改接市電，可減少九成的污染粒子，符合「低碳交通」願景；高雄港已與台達合作，建置十五座低壓岸電系統，另碼頭起重機及倉儲作業用堆高機與搬運車，台達都有節能三到九成的解決方案。