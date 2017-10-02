蘋果棄婦多 蘋概股當自強

2017-10-02

〔記者陳梅英／台北報導〕蘋果推出第一代iPhone迄今已十年，這十年來蘋果技術多次改朝換代，曾是當紅的蘋果概念股，在蘋果轉身後就有如棄婦；當初觸控雙雄之一的勝華就是血淋淋例子，還有曾紅極一時的藍寶石基板、現即將被OLED（有機發光二極體）面板取代的LTPS面板及背光模組等。每一次蘋果大改版，供應鏈就得面臨殘酷的洗牌考驗。

蘋果當年採用外掛式玻璃觸控，當時兩大觸控供應商勝華及TPK-KY宸鴻風光一時，TPK一度與大立光、宏達電並列台股三「千」金之一，但蘋果卻在iPhone5後改採in-cell（內嵌式）觸控，勝華與TPK先前龐大玻璃觸控感測器投資，頓時成為無用資產。

勝華後在財務壓力下於二○一四年十月宣布重整，TPK體質雖較佳，但也花了兩年時間將這些投資全部打呆，並在二○一五年以每股稅後虧損五十七．八六元，創下台股虧損紀錄；TPK來自蘋果的訂單比重也從九成下滑到現在五成左右。

藍寶石基板廠當初也以為可搭上蘋果列車而掀起投資熱潮，結果因價格過高，藍寶石上蓋無法取代原本康寧保護玻璃，蘋果主要合作廠商極特先進科技（GTAT）在二○一四年十月宣布破產，也重創當初押寶投入上游藍寶石晶棒、基板的LED廠。

蘋果這次大幅轉身投入OLED懷抱，日本JDI龐大LTPS產能頓失依靠，就算蘋果在二○一九年前還不會全部採用OLED面板，但趨勢已形成，蘋果幾乎不可能回頭。鴻海當初買夏普打的如意算盤也被蘋果佈局打亂，更不用說鴻海在群創路竹廠投資興建的LTPS廠，迄今還無法大量量產，蘋果最大的合作夥伴鴻海集團，也意外成為受害者。

因OLED使用發光材料不需要背光模組，也讓背光模組廠的瑞儀戒慎恐懼，還好瑞儀是近兩年才加入iPhone供應鏈，且不是主要供應商，原本蘋果在日本的背光模組供應商美蓓亞（Minebea）情況就很不妙。