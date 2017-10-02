怕三星掐喉 iPhone X寧願慢慢來

2017-10-02

是否提早全面採用OLED

看誰能突破三星獨家供貨

〔記者陳梅英／台北報導〕iPhone8及Plus銷售不如預期，蘋果概念股近來烏雲罩頂，期盼十週年紀念機種的iPhone X快登場。調研機構最新分析，iPhone X恐有兩大原因是想快也快不了，一是受制於3D感測器等部分零組件良率不佳，二是iPhone X的OLED（有機發光二極體）面板由蘋果最大競爭對手三星獨家供應，在第二供應鏈尚無法穩定供貨制衡前，蘋果不敢貿然讓三星掐住命脈、全數採用OLED面板，最快要到後年才會全面轉進OLED。

蘋果今年推出iPhone X，首度採用OLED面板，由三星獨家供應，iPhone8及Plus維持LTPS（低溫多晶矽）面板，採購來自於韓國LGD及日本JDI、夏普。調研機構TrendForce旗下WitsView研究部副總邱宇彬指出，蘋果在OLED拉貨陷入兩難，iPhone X出貨量不如預期，主因恐是蘋果擔心太過依賴三星。

邱宇彬分析，雖然OLED面板良率低、成本高，但三星今年供給蘋果七千五百萬片OLED面板不成問題，就算在3D感測器等出現問題導致生產遞延，但市場預估今年iPhone X銷售量可達四千萬支左右，約占iPhone整體銷售的兩成；明年三星更可供應蘋果一．六到一．七億片OLED面板，只是蘋果應該不會照單全收，預估明年搭載OLED的iPhone只有五成，約一到一．二億支左右。

他指出，iPhone X會不會提早全數採用OLED面板，關鍵在於其他供應商長不長進；根據外電報導，LGD的六代OLED產線預計明年第二季量產，但外界對於能否如期量產存在疑慮，且夏普及JDI在OLED投資與量產計畫都不明確，市場甚至傳出蘋果在別無選擇下，可能與中國京東方合作。

邱宇彬認為，京東方就算在良率與品質上，短時間內無法達到蘋果要求，但基於戰略考量，蘋果仍需與京東方維持關係。他推估，今年全球十五到十六億支手機中，OLED機種占比約二十八％，明、後年約只會以四％到五％成長，預估到二○二○年只有四成手機採用OLED面板。