跟進中韓 美嚴管虛擬貨幣

2017-10-01

美證交會起訴2件ＩＣＯ詐騙

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕繼中、韓緊縮對虛擬貨幣ＩＣＯ（首次代幣發行）監管之後，美國證交會（ＳＥＣ）週五宣布提告Maksim Zaslavskiy及其持有的兩家公司捏造兩件ＩＣＯ，藉以欺騙投資者和出售未登記註冊的證券；ＳＥＣ在取得法院緊急命令後，凍結Maksim Zaslavskiy個人及公司資產。

美國ＳＥＣ聲明，Maksim Zaslavskiy旗下區塊鏈房地產公司REcoin Group Foundation和鑽石會員俱樂部DRC World，向投資人發行虛假代幣、承諾高報酬率，卻沒有實際營運；REcoin宣稱是一個房地產投資的「律師、專業人士、經紀人和會計師團隊」，卻不存在這樣的團隊；ＤＲＣ是一家空殼公司，宣稱將投資鑽石、有鑽石存貨，實際上卻沒有；Maksim Zaslavskiy宣稱可從每次操作獲得可觀回報，並謊稱已籌得二百萬至四百萬美元資金，實際上只有卅萬美元。

美國ＳＥＣ日前在官網宣布，將打擊涉及ＩＣＯ和區塊鏈技術的非法行為。ＳＥＣ七月已界定ＩＣＯ是一種證券，須符合證券法規。ＩＣＯ讓新創公司能藉由發行虛擬貨幣快速募集資金；據統計，全球ＩＣＯ市場今年爆發式成長至超過廿億美元。

近來，ＩＣＯ在世界各地都遭遇嚴格監管。中國監管機構已下令比特幣等虛擬貨幣交易平台在九月底前關停，指ＩＣＯ是向投資者籌集比特幣、以太幣等的「非法」融資行為；南韓近日也跟進禁止所有形式的ＩＣＯ，英國、澳洲等也都祭出監管措施。

相對地，日本正快速成為比特幣主要交易市場。日本金融廳週五核准十一家加密貨幣交易營運商的註冊，還有十七家等待核准；該機構規定比特幣交易所須維持最低資本儲備要求、分離客戶帳戶、預防洗錢、確認用戶身分、建立強大電腦系統等。