美國家反情報與安全中心主任：中國經濟間諜 美國頭號敵人

2017-10-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府和國會打算訂立更嚴格審查外資併購的架構之際，美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼亞（Bill Evanina）接受彭博訪問表示，「在經濟間諜方面，中國是我們頭號敵人」，中國竊取專利資訊和商業機密的能力很強且激進挑釁，美國企業在對中國買家出售企業或進入合資事業前，應意識到國家安全風險。

中資併購美企 多起危及國安

伊凡尼亞的公開警告，凸顯美國情報界擔憂中資積極收購美國關鍵產業和戰略科技的後果。伊凡尼亞提及，出售一家美國國防科技公司，就可能傷害美國確保軍事裝備補給的能力，例如戰機和船隻，「這就是我們必須相當創造性解釋國安威脅的地方，這是我們必須持續驅策的部分，尤其當它涉及技術。」

近年來美國對可能危及「國安」的中資併購交易已大幅提高警覺，不少併購案都未能通過美國外來投資委員會（ＣＦＩＵＳ）審查，例如川普總統九月初在該委員會建議下，否決了中資對萊迪思半導體的收購案等。

美國國會正計畫改造ＣＦＩＵＳ架構，因擔憂中資加強對外收購的趨勢。德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）先前警告，中國投資可能造成美國軍事能力遭弱化，ＣＦＩＵＳ應擴大外資併購審查的適用範圍，涵蓋合資事業和少數股權在內，而非僅是收購。

伊凡尼亞支持改革，「ＣＦＩＵＳ程序已古老過時，須重新設定」，華府正努力讓審查機制成把關國安的有效工具。目前，等待ＣＦＩＵＳ審查的中資併購案，包括阿里巴巴旗下螞蟻金服收購美國匯款服務商速匯金（MoneyGram），及中國泛海控股集團廿七億美元對美國保險商Genworth金融公司收購案。