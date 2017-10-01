當沖降稅延長 財長：可能性高

2017-10-01

9月股市日均量放大到1638億

〔記者吳佳蓉／台北報導〕當沖交易降稅延長有望！財政部長許虞哲昨表示，自四月廿八日當沖降稅上路以來，確實對提升股市交易量產生正面效果，且稅收損失已彌平，若年底前交易量持續亮眼，當沖降稅延長的可能性高。

金管會主委顧立雄日前建議，當沖降稅上路五個月以來，的確對資本市場產生活絡效果，但僅實施一年，「過於不穩定」，不利吸引投資，特別是外資目前參與當沖交易的意願仍不高，希望能再延長。

對此，許虞哲昨在中秋媒體茶敘上回應，當沖降稅確實有產生效果，不論當沖或非當沖交易量都成長，台股上市及上櫃日平均交易量，由五月的一一七一億元增至九月的一六三八億元（統計至廿九日止）；若未來三個月可維持好表現，當沖交易降稅延長的可能性就高。

根據財政部統計，今年當沖降稅上路前，平均當沖賣出金額一○四億元，約占總成交值一成，降稅後平均當沖賣出金額增至二八四億元，占比也提高至兩成；而當沖交易的證交稅收從降稅前的每日平均○．三一億元提高至○．四三億元，稅收不減反增。

另外，對於中研院院士、駐ＷＴＯ常任代表朱敬一批評，股利所得採分離課稅，不僅扭曲綜所稅的平等、累進課稅原則，也大大圖利股利所得占比高的富人。許虞哲昨回應，尊重個人意見，但廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採分離課稅是國際趨勢，並非台灣獨有。他說明，若從絕對金額來看，高所得者減稅金額一定較多，因為本來繳的稅就多，目前綜所稅的稅收高達四十八．九％是稅率四十％以上高所得者所貢獻；但若從減稅利益分配比重來看，高達六十二％減稅利益是分配給中低所得者，所以稅改絕無圖利富人。