連6漲！台塑汽柴油週一漲4角

2017-10-01

〔記者張慧雯／台北報導〕國際油價上漲，國內汽柴油價格連續六週調漲！台塑化昨宣布，週一（二日）凌晨一時起，汽、柴油批售價格每公升調漲○．四元；調整後參考零售價，九二無鉛汽油每公升廿五．二元、九五+無鉛汽油每公升廿六．六元、九八無鉛汽油每公升廿八．七元、超級柴油每公升廿二．七元。

國內油價連續六週調漲，使得九二無鉛汽油每公升破廿五元，九五無鉛汽油更將漲至近九個月新高，一個半月來每公升漲了一．六元，若以小客車加滿油四十五公升計算，每加一次油就比一個半月前多了七十二元，相當於一個便當的價格。