第三接氣站選址 觀塘、台北港陷兩難

2017-10-01

遷址台北港 港務公司不支持

〔記者黃佩君／台北報導〕位於桃園觀塘的天然氣第三接收站，為未來最大電廠大潭電廠供氣站，但因藻礁及一級保育物種爭議，目前政院正討論遷址計畫，可能移至台北港，中油近期將公布替代方案的可能性；不過， 目前台北港也傳出爭議，包括地方居民強烈反對，且港務公司認為台北港「已無閒置土地」，不建議接收站遷建。

觀塘環差案恐難過關

天然氣第三接收站為未來天然氣供電主力大潭電廠的供氣站，也是實現「二○二五年非核家園」目標的關鍵。中油原本預期環境影響評估差異案通過後，年底可動工；但因當地有藻礁，且疑似發現一級保育類生物「柴山多杯孔珊瑚」，環差案可能難以通過，屆時面臨換址命運。

上週勘查觀塘 中油首鬆口轉彎

過去中油曾多次表示，觀塘是第三接收站唯一可興建地點，且任何替代方案都將延遲；但上週現場勘查後，經濟部次長、中油代理董事長楊偉甫表示，目前環差、換址「雙管齊下」，已在考慮替代地點，這也是中油首次表態「轉彎」。

至於北部評估地點，目前外界認為最有可能選址台北港，但八里一帶居民強烈反對，加上港務公司也不支持，為遷址增添變數。

目前台北港區內尚有四十七座儲油槽，地方多年來希望遷址，但目前尚未遷建，又傳出第三接收站將移到台北港，地方認為八里已有相當多嫌惡設施，表達強烈反對立場。

另外，官員透露，港務公司對遷建台北港也表示不支持立場，日前已初步與港務公司開會協商，港務公司認為台北港已無閒置土地，外界認為的閒置區域其實均已有特定簽約對象，且商港定位並無天然氣用途，若為國家政策一定要配合，還須研議配套方案。

而且，ＬＮＧ船（液化天然氣船）的進出與接收站的營運，須依照國際海事組織（ＩＭＯ）等規範，且ＬＮＧ船進出港時航道必須淨空，其他船隻無法進出，一般影響期長達一天，也可能影響未來商港運行。

不過，經濟部官員表示，雖然選址台北港也遇到阻力，但上週現勘時，在觀塘開發範圍內確定發現一級保育生物，仍須視未來環差及農委會如何認定處理，目前行政院仍在討論。經濟部強調，第三接收站首選仍是觀塘，台北港僅為評估中的替代方案。