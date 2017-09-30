結束連3黑 台幣升值6.9分

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率貶勢暫歇，昨自逾2個月低點彈升，終場以30.336元兌1美元作收，升值6.9分，結束連續3個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.015億美元。
外匯交易員表示，外資終結台股連8賣，轉為買超45億元，但外商銀行於匯市中仍偏向回補美元，因出口商把握月底、季底拋匯作帳機會，美元賣壓依舊不小，並帶動新台幣止跌反彈。
外匯交易員指出，台灣金融市場今天因補班而全球獨家開市，預料交投會冷清許多，新台幣呈現量縮盤整格局機率高。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率貶勢暫歇，昨自逾2個月低點彈升，終場以30.336元兌1美元作收，升值6.9分，結束連續3個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.015億美元。
外匯交易員表示，外資終結台股連8賣，轉為買超45億元，但外商銀行於匯市中仍偏向回補美元，因出口商把握月底、季底拋匯作帳機會，美元賣壓依舊不小，並帶動新台幣止跌反彈。
外匯交易員指出，台灣金融市場今天因補班而全球獨家開市，預料交投會冷清許多，新台幣呈現量縮盤整格局機率高。