全球房地產泡沫風險 多倫多居冠

2017-09-30

〔記者李靚慧／台北報導〕根據瑞銀財富管理投資總監辦公室編製的「年度全球房地產泡沫指數」，2017年已開發經濟體主要城市的房地產市場泡沫程度不但過高，且泡沫風險較2016年更大。

香港名列亞洲第一

瑞銀財富管理發布最新「2017年瑞銀全球房地產泡沫指數」報告，分析全球20個主要城市的住宅房地產價格現況發現，房地產泡沫風險最大的城市為多倫多，排名第二的是斯德哥爾摩，接下來依序為慕尼黑、溫哥華、雪梨、倫敦、香港和阿姆斯特丹。

星國泡沫風險續降

亞太地區方面，香港和雪梨的房地產泡沫風險較去年上升。新加坡的房價較為合理，泡沫風險持續下降，東京房價過高的情況在2017年更為嚴重。

仔細分析亞洲主要市場，香港的住宅市場價格在今年中創下歷史新高，綜觀全球金融中心，香港的房價最難負擔。相反的，新加坡主管機關透過多項監理措施，為不動產市場降溫，過去6年來，當地不動產實際價格小幅下降，目前已較2011年的高點下跌18%。瑞銀評估，新加坡的房地產市場已降至公允（fair-valued）的水準，2017年的風險指數也較去年下降。

至於國人近年來偏好前往投資的日本不動產，東京房地產市場持續與日本其他地區脫節。瑞銀分析，自2012年以來，東京實際房價上漲25%，而全國其他地區則下降10%。雖然低利率支持當地房價，但由於收入成長停滯，導致房價越來越難以負擔。人口長期減少的預期，也限制房價的上漲空間。

瑞銀表示，該調查中所謂的「泡沫」一詞，是指資產價格重大且長時間偏離合理水準的情況。