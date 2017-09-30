封殺虛擬貨幣ICO 南韓也跟進

2017-09-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕繼中國封殺虛擬貨幣ICO（首次代幣發行）後，南韓金融服務委員會週五也宣布，因擔心市場過熱及詐欺風險升高等原因，將禁止透過所有形式的虛擬貨幣募集資金。此訊息拖累比特幣價格一度跌破4100美元，台灣時間週五晚間比特幣小幅回升0.65%，報4212.7美元，以太幣則下跌2.44%，報295.24美元。

南韓金融服務委員會在與南韓財政部、央行及國稅局會面後，宣布因虛擬貨幣交易行為需要被嚴格控制、監管，因此將禁止ICO活動，聲明中指出，「全球ICO的活動正在增加，我們評估南韓的ICO活動也正在擴大」，若有金融機構參與發行新的ICO將祭出「嚴厲懲罰」，但並未說明詳細處罰內容。

由於南韓政府認為，以發行虛擬貨幣的方式募集資金，將會增加詐欺等風險，決議禁止所有ICO活動，聲明中更指出，禁止ICO並不代表南韓政府已經默認虛擬貨幣交易是金融系統的一部分；財經媒體「CNBC」報導指出，南韓的這項決定追隨美國及中國的腳步，由於虛擬貨幣交易量在全球各地暴增，已經引起各國監管機關注意。

今年1月開始，中國政府就開始警告比特幣用於海外洗錢等用途，並祭出大量規範遏止資金外流，本月中國政府將ICO定位為「非法金融活動」，禁止新的ICO活動；中國國內三大虛擬貨幣的交易平台也已宣布，將在10月底前停止所有虛擬貨幣交易。