貿協攜6都拚南向 搶攻菲國免簽商機

2017-09-30

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣對菲律賓新南向頗有成果，外貿協會昨起在菲律賓首都馬尼拉舉行為期3天的「台灣形象展」，打破以往推廣產品模式，改以文化、地方風情樹立台灣形象；這次更帶領六都一起南向，包括台中、高雄、台北等都成立展區，以VR（虛擬實境）體感遊戲、電動三輪車等，向菲國人民樹立台灣的時尚形象，最大化對菲國免簽商機。

菲律賓是距離台灣最近的新南向國家，人口高達1億，內需潛力極大。貿協董事長黃志芳表示，菲國消費力驚人，有1000萬僑民在海外工作，每年匯回鉅額僑匯，人口年輕且敢於消費，消費占GDP高達73％，搶進菲國內需市場是台灣新南向的機會。

貿協在菲國舉行的「台灣形象展」，取代過去布展注重產品拓銷，改以多元綜合面向展現台灣風情。這次共有170家台灣廠商參展，更首次加入六都、各部會，主題包括綠能、農漁科技、電商、台灣精品、醫療、教育等。

主題包括綠能、電商

黃志芳表示，這次規模比在越南及印尼的前兩場來得大，且有地方政府加入，可推廣對菲國免簽的商機，藉由展覽吸引更多菲國人民來台觀光，預計至少吸引5萬人次參觀。

這次現場也展示特別針對菲國需求設計的5人座電動三輪車，以及太陽能等能源設備、混合實境手術眼鏡等醫療方案。現場菲國民眾對電動三輪車有極高興趣，不少民眾當場詢價、試乘，希望能成為平價「全家出遊」方案，而中產民眾則對套裝醫療旅遊頗有興趣。

另外，菲國民眾對台灣農業技術、農機等詢問度也相當高。黃志芳表示，這次貿協也帶領水產養殖拓銷團赴菲，10家台灣業者均有獨門精湛科技，包括種苗培植、箱網養殖等，有高達百家菲國業者參與農漁科技的媒合，收穫相當豐碩。