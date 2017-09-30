台菲投保協定 年底可望重簽

2017-09-30

新南向6國重簽 菲進度最快

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕繼總統蔡英文宣布對菲律賓免簽，台菲合作再傳進展。外貿協會正在菲律賓馬尼拉舉辦「台灣形象展」，經濟部次長楊偉甫表示，台菲投保協定更新已近尾聲，目前雙方仍在進行國內程序，希望年底可以收成，讓在菲投資台商有更好的保障。據悉，由於台菲部長級會議將於11月在菲國舉行，預期屆時將可簽署協定。

部長級會議 11月菲國舉行

楊偉甫表示，台菲投保協定更新已近尾聲，可望接近簽署；這次訪菲獲得非常正面的回應，與菲國貿工部兩位次長會面，雖然協定具體內容尚待公布，「基本上很明顯往前跨進」。他說，由於年底前尚有部長級對話，正式簽署前需要雙方都完成程序，「希望越快越好」。

楊偉甫強調，台菲投保協定簽署已久，部分台商認為舊版本保障不足，影響投資意願，這次與菲方討論時特別提到部分個案，強調投保協定對台商及雙邊貿易非常重要，菲方也完全了解，因此「有往前推進一大步的效果」。

政務委員鄧振中先前也表示，台灣與新南向六國重簽投保協定，菲國進度是最快的，但因我方希望加入新型態項目，如投資人權力平等、規則透明、爭端處理時限等，因此仍在緊密協商。

除了投保協定，菲國也有望調整對台簽證政策，以及簽署中小企業合作相關協議。菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）昨受訪表示，菲國為了回應台灣免簽的善意，目前正在研擬如何放寬對台簽證，將先以商務、經常往返者優先實施，以增加台人赴菲次數為主。菲律賓貿工部次長Nora Terrado則說，中小企業眾多是台菲共有的特色，未來雙方可進一步增加中小企業間的緊密合作。