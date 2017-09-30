前輪快拆桿有缺陷 捷安特在中再召回65萬輛

2017-09-30

〔編譯王惠慧、記者王憶紅／綜合報導〕全球自行車品牌捷安特一年內第2次在中國召回自行車。中國國家質量監督檢驗檢疫總局（質檢總局）網站發布公告，捷安特即起擴大召回2007年1月至8月期間製造一部分前輪煞車為碟煞的自行車，受影響的自行車共65萬4168輛。

巨大︰消費者使用不當所致

對此，巨大（9921）指出，因應消費者拆卸腳踏車前輪，以放置休旅車風潮，因此之前在中國推出的2款捷安特腳踏車就採取在前輪裝置快拆桿，但部分使用者拆卸前輪，再裝回去時沒精準放到正確位置，以至於發生問題。

巨大強調，此次並非「召回」，且前輪「快拆桿」也沒問題，不過消費者想更換較易操作的前輪「快拆桿」，捷安特也會更換。

根據中國質檢總局公告，捷安特（中國）有限公司主動向質檢總局備案，稱本次召回的自行車，由於前輪快拆桿設計有缺陷，因此在騎行過程中，若前輪快拆桿螺母鬆開兩圈，再對快拆手桿施力，快拆手桿可能與碟煞盤干涉，導致前輪急停或脫落等，造成人身危險。

一年內第二次召回

這已經是捷安特一年內第2次主動進行大規模召回，去年10月，捷安特在中國召回67萬9366輛腳踏車，與本次召回原因相同，此次召回被視為是擴大範圍的追加召回。巨大表示，先前美國最大自行車品牌TREK召回前輪有快拆設計的車款，因捷安特在中國銷售的部分車款也有同樣零件設計，為預防風險主動召回。