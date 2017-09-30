歐盟駐中大使：反保護主義 北京說一套做一套

2017-09-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟駐中國大使史偉（Hans Dietmar Schweisgut）廿八日晚上在代表處官網發表文章，督促北京符合自身「反保護主義」論調、不應說一套做一套，在即將召開的中共十九大加速中國市場改革。他並反擊中國官方日前對歐盟擬審查外資的批評「不合理」，當中國監管本身就嚴格限制外資對產業的投資之際，歐洲在這些產業領域對外資仍是開放的。

批中國本身就嚴格限制外資投資

中國國有企業或國家資助企業在歐洲發動越來越多的併購，引發德、法等歐洲多國政府擔憂關鍵產業與敏感科技外流危及國家安全，歐盟執委會主席容克本月初甫提出建立一個全歐盟的投資審查機制。中國外交部隨後表達關切，稱歐盟這種「貿易和投資保護主義」將得不償失。

史偉撰文指出，中國批評歐盟有保護主義傾向，某種程度是「不合理的」，因為當中國監管嚴格限制外資對產業的投資時，歐洲在這些領域仍然開放外來投資，「中國投資者能夠買下歐洲汽車公司、銀行或其他主要產業百分之百股權，但歐洲企業在中國卻無法做到這一點，因為市場准入限制和強迫合資的要求」。

史偉說，「這很明顯缺乏互惠，不能無限期地繼續下去」，歐盟目前在中國的投資正在下滑，這應是中國的重大顧慮，因為歐洲投資者為中國帶來就業、稅收、創新以及高科技。

他指出，希望在即將召開的中共十九大中，中國能加速實施以市場為導向的改革，使中國的政策能夠符合其本身所謂「開放、基於規則和公平的全球經濟」願景。

中共將於十月十八日召開十九大，中國歐盟商會已表達該成員企業遭受「承諾疲乏」，對中國領導人未來進一步開放市場，並不樂觀。