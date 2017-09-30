中資想娶芝交所 美證交會凍結

2017-09-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國川普政府再出手阻擋中資併購！《華爾街日報》報導，美國證交會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）在和白宮討論後，決定凍結該機構原擬對中資重慶財信為首團隊收購芝加哥證交所的核准。美國本月中才以對國安潛在威脅的理由否決具中國政府背景的私募基金併購萊迪思半導體。

中資砸6億收購20％股權

重慶財信以約二千萬美元（約六．○七億台幣）收購芝加哥證交所控股公司廿％股權，剩餘股權由其他中、美投資者買下，創下美國證交所被中資收購的首例，一旦獲得監管機構同意，芝加哥證交所將成為中企前進廿二兆美元規模的美股市場灘頭堡，引發美國會議員強烈質疑該交易所可能受到中國政府影響。

知情人士指出，克雷頓由川普任命，今年五月才接掌獨立監管機構SEC，他對SEC成員準備同意這項交易的行動感到措手不及和意外；白宮一些和中國在貿易議題上發生衝突的官員力促克雷頓應叫停SEC對中資收購芝加哥證交所的核可。此外，克雷頓也一直面臨美國民主、共和兩大黨國會議員要求封殺該交易的壓力。

對於相關報導，白宮發言人斯楚姆表示，川普政府尊重SEC獨立性，「白宮沒有指揮SEC的行動」。克雷頓發言人則婉拒評論。

知情人士表示，克雷頓八月九日在聽取SEC官員提交通過中資對芝加哥證交所併購計畫時，決定暫停核准；由SEC主席叫停該委員會官員準備核准的計畫，這種情況相當罕見。

SEC對這項交易的審查將繼續下去，兩位知情人士透露，SEC上週要求芝加哥證交所回答十幾個具體問題，包括參與這項交易的中國和美國投資者用於收購的資金來源，並要求在十月二日前答覆。美國十一位跨黨派聯邦眾議員七月聯合致函給SEC，要求嚴審本收購案。

美憂中方竊駭金融數據

芝加哥證交所有一三五年歷史，規模雖較小、處理不到○．五％美股交易，但美國政界擔憂若中資搶下該交易所，可能創造洩密後門，讓中國政府發起對美國金融數據的偷竊以及對重要市場設施的駭客行動。民主黨聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）本週二在國會參院銀行委員會的聽證會上力促SEC主席克雷頓否決該交易。