過度依賴半導體業 南韓產業喪失活力

2017-09-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕台灣出口過度依賴蘋果一家公司，南韓經濟也面臨過度依賴半導體產業的問題。南韓《先驅報》警告，南韓半導體產業的欣欣向榮，早就已經掩蓋了其他主要產業逐漸喪失活力的事實。

根據報導指出，南韓兩大晶片製造商三星電子和SK海力士，拉抬南韓整體出口和企業獲利，但過度依賴兩家公司，引發外界擔憂，一旦全球對半導體強勁需求的週期結束，南韓經濟可能因此受創。

根據南韓國際貿易協會（KITA）的報告，由於全球強勁需求和價格上漲，預料今年南韓半導體出口將超過900億美元，遠高於去年的622億美元；今年前8月，南韓出口晶片激增52%、達595億美元，占南韓出口總額近16%。

南韓交易所數據顯示，今年上半年，三星電子和SK海力士占南韓所有上市製造商營業利益的35.6%，去年該比重為31.5%、前年為31.1%。

根據分析師預估，今年三星電子和SK海力士的合併營收與合併營業利益將分別達100兆韓元（878億美元）和45兆韓元。而根據南韓交易所數據，截至上週五止，兩家公司的合併市值占所有上市企業的26%，遠高於2015年的17%。

首爾Kiwoom證券分析師朴希忠表示，南韓經濟過度依賴半導體產業的情況只會越來越嚴重，因其他製造商受困於內需疲弱和外部環境惡化。南韓國際經貿研究院公布的報告預估，造船、汽車和鋼鐵等南韓主要的出口產品，未來幾年在全球的市占率將持續萎縮。