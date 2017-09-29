川普稅改有利富人 財政赤字恐增數兆

2017-09-29

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普週三公布稅改計畫，企業所得稅擬從現行35%降至20%，個人所得稅則由7級簡化為3級，分別為12%、25%及35%。路透報導，批評者認為，此次公布的稅改計畫，有利企業和富人，且將導致未來美國財政赤字增加數兆美元。

川普政府週三公布稅改計畫，較上次公布的內容更為廣泛，今年4月川普公布的計畫僅有1頁。根據最新稅改計畫，企業所得稅稅率將降至20%，企業海外利潤匯回稅率25%，個人所得稅最高稅率則由39.6%降為35%。

其中，個人所得稅擬由現行7級簡化為3級，分別為12%、25%及35%，標準扣除額則提高到近2倍，個人增加到1.2萬美元、夫妻則提高到2.4萬美元。川普在印第安納州演講時表示，「除非我們大幅度地修改現今過時、複雜及繁重的稅法，否則美國經濟無法起飛」。

川普最新稅改計畫擬將企業所得稅降至20%，雖不如川普先前承諾的15%，但較其他工業化國家的企業稅平均值22.5%還低；根據美國租稅基金會（Tax Foundation）數據，法國、澳洲及日本企業稅率為34%、30%及23%。

路透報導，除了共和黨內部對此方案仍存有分歧之外，民主黨則充滿敵意，這項稅改計畫和真正立法還有很長一段距離；川普稱此計畫為「美國史上力度最大的稅改」，但該計畫並未說明如何在不增加赤字的情況下，彌補減稅帶來的財政損失。

上述計畫也遭到反對者強烈抨擊，民主黨參議院少數黨領袖舒默稱，按照這個計畫，最有錢的美國人和企業將占最大便宜，但完全沒有減輕中產階級的負擔。美國智庫「聯邦預算問責委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）週三估計，10年內共減稅約5.8兆美元，到2027年時新增成本2.2兆美元。