太子今年獲利估逾10億

2017-09-29

〔記者陳永吉／台北報導〕知名老牌建商太子建設（2511）因應房市不景氣，著重服務及品質，近年都推出「物超所值」個案，銷售維持高檔，再加上有固定收益的市府轉運站、台大宿舍等貢獻穩定收入，使得太子營運相對平穩。

法人表示，受到房地產景氣不佳的影響，太子今年獲利保守估計仍可超過10億元，高標則是希望維持去年的獲利表現。

太子建設總經理謝明汎表示，現在來看房子的來客數很多，但許多都直接打7折殺價，對建商壓力很大，因此太子明年的推案會多觀察，找到適合該區域定位的產品，不過最重要的還是堅持品質，讓客戶覺得有「買到賺到」的感覺。

謝明汎指出，太子今年可以入帳的個案北中南區都有，北部有「太子馥II、III」、新莊的「太子信義」以及已售7-8成的「青峰錦」等；中部則有草屯的「太子新富」，該案預計今年底拿到使照，若來得及可望一部分交屋，貢獻營收；南部地區則有總銷17億元的「太子雲」透天厝部分，使照最近取得，並開始交屋，預計今年可入帳8-9成，是第4季的主要業績來源。至於明年可以入帳的個案，則有已售92%的草屯「太子郡」、新莊的「太子信義」，以及明年將開賣的新成屋案—台中「太子玉鼎」，總銷將近16億元，另外還有南區的「太子雲」大樓部分，目標仍是維持穩定的獲利。