大豐電董座 想賣和牛賺外快

2017-09-29

〔記者陳柔蓁／台北報導〕有線電視系統經營業者大豐電（6184）董事長戴永輝個人投資大地酒店，對於和牛開放進口，他表示很可能採購做為飯店內高檔涮涮鍋的食材。但對於本業有線電視系統歷經上半年的殺價流血競爭後，產業雖稍微恢復秩序，但面對下半年，他坦言經營得很勉強。

戴永輝說，經營酒店是個人興趣，其財務獨立於大豐電，由太太打理。大豐電原先深耕板橋與土城，到台北市、高雄市、基隆市跨區經營有成，平均每戶收視價格止穩，今年上半年稅後純益1.27億元，不僅轉虧為盈，也創8季以來新高，每股盈餘（EPS） 0.86 元。

戴永輝表示，要脫離牽一條線就可以搶客戶的劣質競爭方式，要替客戶裝整套系統、升級路線品質，好好做服務，導致近兩年資本支出很多，但部分小地方低價戰還在進行，不知道這些支出何時可以回收。

戴永輝認為，分組付費是一個帶領產業健康發展的新概念，因為現在一個月付幾百元看到飽，雖是世界最超值的價格，但卻沒有價值感，只有「選擇」才會產生價值感。這個商業行為的改變，短期會衝擊產業者利益，且有線電視仍以年紀大的「遙控器族群」為最大比例用戶，但政策與用戶、業者的結構都在改變，樂見業者與主管機關未來對分組付費找出共識；他認為300元一組頻道會是起點。