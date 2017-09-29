迎接日本和牛 晶華、國賓蓄勢待發

2017-09-29

〔記者王憶紅／台北報導〕日本和牛將正式進口來台，飯店業者包括晶華（2702）、寒舍（2739）旗下台北喜來登、國賓（2704）已經完全準備就緒，搶食日本和牛商機。業者表示，日本和牛暌違14年後重新來台，一定會吸引消費者前來品嘗，但日本和牛價格較美牛高出3-4倍，因此可以帶動多少營收，就看消費者買單與否。

台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正指出，牛肉是晶華重要品項，目前晶華使用美國、澳洲牛肉，其中美牛佔70%，至於價格不菲的日本和牛推出後，占比可拉到多少，則尚需觀察。

另有業者表示，日本和牛單價高，比較適合精緻餐飲Fine Dining的日料與西餐，而日本和牛的報價較美牛高出3-5倍，預估一塊牛排至少要3000元起跳，因此多少消費者願意買單，尚須觀察。

晶華取得曾經連續三屆拿下「日本和牛大賽」肉牛冠軍的宮崎牛，分別安排在三燔本家、Robin’s牛排館、鐵板燒、azie、晶華軒，以及晶華國際聯誼會-蘭亭等，推出共計有13款和牛料理。

與晶華同樣選擇宮崎和牛A5最高等級的台北喜來登，則在桃山、安東廳推出包含Shabu Shabu、壽喜燒、刺身與握壽司等和牛料理。

晶華旗下的台南晶英酒店則由產地直送日本神戶和牛，在Robin’s牛排館鐵板燒與中餐廳晶英軒使用。

另外，國賓目前也正在裝修中的A Cut，在11月中旬重新開幕時，也將正式推出日本和牛餐。