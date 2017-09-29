日本牛肉來台 乾杯集團搶頭香

2017-09-29

〔記者楊雅民／台北報導〕暌違14年，台灣再度開放日本牛肉進口，乾杯（1269）集團搶頭香，進口第一批日本牛肉昨晚抵台，將供應旗下餐廳及晶華酒店集團、微風超市、肉品進口商、中盤商與超過20家餐飲業者，預期將為第4季營運成長再添動能。

乾杯表示，第一批日本和牛是日本宮崎牛肉，數量約200公斤，若通關順利，最快今天可進入乾杯的楊梅物流中心，並分送至老乾杯、黑毛屋餐廳，以及下游盤商、五星級飯店、超市和餐廳，消費者最快10月1日就可嚐到日本和牛。

乾杯集團董事長平出莊司表示，乾杯未來營運策略將集中於三大路線，一是自創品牌海外展店；二是代理餐飲品牌；三是成立外販事業部當起肉品供應商，經營B2B企業與企業間生意。

佈局台灣進口肉品市場，乾杯集團已斥資3億元在桃園楊梅打造「乾杯中央廚房」，供應旗下餐廳門市物流配送、產品研發及半成品加工等用途。

乾杯今年也引進大量頂級冷藏穀飼澳洲和牛、西班牙頂級伊比利豬、美國牛肉、羊肉等高級肉品，販售肉品原料給五星級飯店、盤商、超市和餐廳，為客戶挑選肉品、分切、包裝等。

乾杯旗下已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等8品牌共48家店，去年營收達18.89億元，EPS3.38元，毛利率高達63.87%，今年上半年合併營收達11.08億元，稅後淨利4017萬元，EPS2.31元，雙創歷史同期新高。

今年外販事業部在引進肉品外販後，上半年業績較去年同期成長逾3倍；上半年新開店達5家，下半年海內外拓點將齊發，乾杯品牌計劃進入中國重慶和北京插旗，力拚明年上半年掛牌上櫃。