百貨新食代 餐飲業績攀升

2017-09-29

〔記者卓怡君／台北報導〕電子商務改變消費型態，衝擊傳統百貨零售賣場，近年到百貨公司不再以買東西為首要目的，而是到百貨公司吃東西，百貨龍頭新光三越餐飲年業績已突破100億元，佔全年營收比重突破16%，今年前8月餐飲成為新光三越排名第一大的業種，超越化妝品、精品，宣告百貨新「食」代正式來臨。

餐飲對百貨業者重要性逐年提高，除了貢獻營收，也是集結人氣的「帶路雞」，可以把消費者成功帶進百貨賣場，拉抬其他業種的銷售，雖然餐飲業種毛利較低，但勢不可當，新光三越副總經理吳昕陽十年前就提早嗅到這樣的轉變，並迅速做出反應，將餐飲列為每年改裝重點，引進日本、香港、新加坡等地知名美食，並以新光三越做為獨家或是台灣首家據點，讓新光三越保有強大吸引力，來客數年年創新高。

繼獨家引進日本知名豬排飯、拉麵、烏龍麵、義大利花神咖啡、香港檀島茶餐廳之後，吳昕陽準備挑戰「夜生活」，下一步將讓信義計畫區越夜越美麗，引進不同的餐酒館進駐新光三越信義新天地，像是威士忌酒吧、紅酒酒吧等，吳昕陽表示，台灣的餐酒文化正在起步，希望消費者從白天到夜晚都可以在新光三越享受到不同的氣氛，夜生活是過去百貨公司很少開發的領域，他相信可對應現代都會生活，擁有很大潛力。最近A9館的威士忌酒吧「小後苑」試營運就創造不錯成績，餐酒文化將是未來強化的重點。

飲酒過量 有礙健康