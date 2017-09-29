前8月營收不若往年 百貨週年慶大反攻

2017-09-29

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨業每年最重要的週年慶陸續登場，今年百貨零售業景氣欠佳，各家業者砸重金促銷，新光三越在暌違十年後，祭出化妝品滿2000元送200元的大放送，降低滿千送百門檻，火力全開，藉此有效提振購買力，新光三越預計全台16店週年慶創造204億元業績，年增率1%。

今年前8月全台灣百貨公司營收年減率約3%不等，週年慶成為業者絕地大反攻的最後機會，新光三越第一波週年慶將在10月5日登場，由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店擔綱，正巧碰上雙十連假，可望迎接龐大購物人潮。

新光三越副總經理李淑娟表示，以近半年時間籌畫週年慶，今年化妝品業種表現相當亮眼，為了乘勝追擊，全台新光三越週年慶推出逾1000萬組化妝品特惠組合，化妝品更有滿2000元送200元的超強促銷優惠，相信可有效刺激業績再創新高。

台茂購物中心週年慶也以超殺回饋為主，全館滿5000元送500元，加上信用卡滿額禮與品牌現抵活動，服飾最高回饋可達25%，化妝品專區則有15.5%回饋，台茂總經理苗延梅表示，台茂週年慶以超高回饋與優惠來刺激消費，今年週年慶業績目標為7.7億元，希望較去年成長5.8%。

大葉高島屋將在10月5日至24日舉辦週年慶，推出首6日全館滿5000元送500 元回饋，另有聯名卡友加碼，最高回饋率達22.5%，趕在週年慶前，秋季改裝陸續引進16個新品牌，增加商品競爭力。