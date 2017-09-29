財經觀測站》散戶還是上當了

2017-09-29

最近有1家美系外資，說台股淪為「投機盤」，因為過去2個月散戶買超台股12億美元，取代外資的賣超10億美元，所以把今年底台股合理指數高點預估值由11500點調降至10700點；但大家回想一下，這家外資今年5月才說台股從10500點到年底會漲到11500點，中間多漲的1000點，是因為散戶進場拉抬，如今散戶真的被騙進場了，外資卻反手調降台股目標價，簡直把散戶當傻瓜。

今年的萬點行情，散戶都沒賺到，7月底時，融資水位僅有1400多億元，短短2個月，融資增加200多億元，許多媒體大喊「散戶回來了」，不僅融資增加，散戶佔台股交易比重也一舉衝上63%，創4年來新高，大家對於內資回來是興高采烈的歡迎。

但這樣的情況真的好嗎？過去短時間融資大增，就代表籌碼凌亂，這個市場就在媒體大量用「散戶回來了」的標題下，拉回超過300點，始終沒進場投資人忍了這麼久才進場，沒想到歡迎他們的是外資一陣的砍殺。

那個把台股今年目標調降至10700點的外資，把明年台股目標價訂在11000點，如果只有短短300點的價差，到底誰會想進場？現在的台股已經成為外資主導的市場，如果散戶不進場，滿手股票的外資，能夠倒給誰？

其實多數散戶都知道，台股再漲的空間也不大，從當沖占比動輒超過2成就知道，散戶不敢留倉，大家對市場提高警覺，就算真的被騙進場，也不會像過去這麼慘烈，因為散戶已不是過去任由外資魚肉的目標了！

（陳永吉）