國際現場》東芝記憶體 177億美元賣日美韓聯盟

2017-09-29

在經過冗長的協商後，陷入財務困境的日本電子大廠東芝，週四早上正式同意將記憶體事業賣給美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）為首的多家財團，交易金額達177億美元。根據路透取得的協議內容，參與交易的財團除了貝恩，還包括蘋果、戴爾、希捷科技（Seagate）、金士頓、南韓SK海力士、日本豪雅（Hoya）等「日美韓聯盟」。

根據協議內容，貝恩為首的各家財團將取得該記憶體事業49.9%股權，東芝取得40.2%股權，豪雅則取得9.9%股權。蘋果、戴爾、希捷科技和金士頓將以不可轉換優先股的形式出資。東芝表示，即便記憶體事業賣給貝恩為首的多家財團，但這份具有法律約束力的協議，將確保該記憶體事業仍在東芝旗下。

SK海力士透露，將出資3950億日圓（35億美元），其他公司則拒絕表示意見。但據稱東芝出資3505億日圓（31.1億美元），貝恩出資2120億日圓（18.8億美元），蘋果、戴爾、金士頓和希捷科技則共同出資4155億日圓（36.8億美元）。

東芝希望這筆交易能在明年3月底完成，以籌措到救命資金，不用被東京交易所勒令下市。但這筆交易能否如期完成，將面臨2個主要障礙，除長期合作夥伴威騰電子（Western Digital）準備提告，聲稱有權決定能否出售上述記憶體事業，還要面對反壟斷審查，這可能需要6個月以上時間。（圖：法新社，文：編譯盧永山）