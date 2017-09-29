吳國精入主 光罩重返榮耀

2017-09-29

記者洪友芳／特稿

留鬍子、常穿著白褲的吳國精（見圖，記者洪友芳攝），外表像個藝術家，他長期在半導體業「投資卻不投身」，堪稱半導體業老頑童，今年6月首度「投身」入主台灣光罩（2338）任董事長後，他立下要率光罩重返榮耀的目標，第1部曲是斥資3.57億元買回庫藏股給員工，恢復員工年終尾牙與研擬調薪，激勵士氣，第2部曲是買下美祿科技，擴大營運規模，接下來將把目標放在讓公司獲利。

台灣光罩與台積電（2330）、華邦電（2344）等公司，都是成立30年的公司，當初，台積電董事長張忠謀任工研院院長時，擔任院內財務主管的吳國精，負責規劃兩家衍生公司財務報告書，他對於光罩具有深厚情感，30年後，眼看台積電已變成產業巨人，光罩卻因經營守成與轉投資失利，公司奄奄一息，回想起台灣光罩股價最高達237元，身為大股東的吳國精，決定跳出來入主光罩，擔任董事長職，率公司重返榮耀。

吳國精熟識半導體業大老們，人脈廣闊，入主光罩立下要率公司重返榮耀目標，可說有備而來。他在股東會改選後、接任董事長的第1天，就訂下國賓飯店的年終辦公司尾牙宴的時間，因為光罩已多年沒辦員工尾牙，他並說服董事會通過斥資3.57億元買回2萬張庫藏股給員工，也正研擬調薪等激勵員工士氣、美化工作環境等措施。

台灣光罩的最先進製程僅0.11微米，客戶層又侷限台灣，吳國精有自知之明，光罩成熟製程拚不過台積電、聯電（2303）等大廠，買下美祿科技，擴大營運規模是他要率光罩拚重返榮耀的第2部曲，接下來將把目標放在讓公司獲利，透過美祿將營運延伸到中國，提高光罩的營收與獲利。只是，光罩本業如何提升技術層次，也是專長投資的吳國精另一個智慧考驗。