期貨夜盤業績月月高 營業員回來了

2017-09-29

記者羅倩宜／專題報導

期貨夜盤交易今年5月上路後，元大、群益兩大主要專營期貨商，8月份申報的單月獲利均站上億元大關，較夜盤上路前的5月份僅有6、7000元萬獲利，成長5成以上。凱基及統一期貨8月份獲利也成長3、4倍。群益期貨董事長孫天山表示，「夜盤生意好，營業員回來了！」群益期貨營業部門由原本僅6、70人，現已擴編至近百人。

過去2年，不論股市淡旺，國內期貨市場每年成交量都守住2億口，讓國內期貨商業績穩定成長。今年多了夜盤交易，各家期貨商更是樂開懷。夜盤在5月15日上線，當月份各家期貨商自結獲利在1000-7000萬元不等；到了8月份，獲利增幅達30-273%。

孫天山表示，公司的業務本就比其他同業更多元，今年以來獲利不斷上升，新增了3、40名營業員。夜盤推出後，過去3個月獲利更是明顯走高，8月份向期交所申報的自結獲利為1.09億元，是所有專營期貨商之冠，較5月增加56.3％。元大期貨也在伯仲之間，8月獲利1.08億元，較5月增加62%。

元大期貨並未透露是否增聘營業人員，但表示確有人員增加的需求。過去期貨市場是法人的天下，多採電子下單；近年散戶比重增加，夜盤推出後更帶動氣氛，許多較傳統的散戶也來參與，「但不愛對著電腦下單，會打電話進來跟營業員討論，喜歡被人服務的感覺。」

為了因應夜盤長達19個小時的交易，並隨時服務客戶，不少期貨商的值班人員調整為3-4班制，每班6-8小時，班與班之間重疊1、2個小時，以便交接客戶遇到的問題。孫天山表示，「新增人手雖然多了額外成本，但整個市場成交量放大，這是好事。」他說，過去被證所稅搞了好幾年，市場淪落到粥少僧多，逼得現貨營業員沒頭路。如今期貨市場是粥變多，僧也變多了。