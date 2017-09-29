深夜食堂搏輸贏 期貨夜盤交易 7成是散戶

2017-09-29

記者羅倩宜／專題報導

台灣股民對投資的熱中，在全球數一數二。2014年股災後，散戶雖對台股現貨敬而遠之，但這兩年可沒閒著，轉向期貨市場，力量之大，使得台指選（台股指數選擇權）交易量成為全球第5名，可說是另類「台灣之光」。今年上路的期貨夜盤交易，更成為股民的「深夜食堂」，白天、晚上都能下注，對於台灣股民的實力，連歐交所都驚嘆不已。

台指選交易量全球第5名

台股現貨每天9點開盤、下午1點半收盤，交易時間僅短短4個半小時。今年5月期交所推出夜盤交易後，日盤從早上8：45到13：45， 夜盤從下午3點到隔天清晨5點，整個期貨市場交易長達19個小時。

上路4個月 交易量爆3倍

夜盤市場有多熱？交易量會說話。夜盤5月15日正式上路，當月份日均量僅3.75萬口，到了9月份上半月已達9.38萬口，4個月內暴衝3倍，占日盤比重達10.2%。這遠高於期交所原本設定的目標日均量3萬口，占日盤比重3%。

深夜食堂強強滾，散戶功不可沒，占比高達7成。康和期貨副總王文浩表示，當初期交所推夜盤，原以為乏人問津，沒想到推出後接受度頗高。「其實投資人搞不清楚什麼是『夜盤』，只是突然發現，『咦！怎麼下午3點了，還有盤可以看？』賭性堅強的散戶就潦下去了。」

雖然到清晨5點都能交易，不過期貨商表示，交易集中在凌晨12點以前，「該下單或該避險的，午夜前都會完成。」元大期貨分析師陳昱宏表示，夜盤交易新增不少上班族玩家，這些人白天沒時間玩股票，現在下了班也可以沖沖樂，賭一把明天台股的走向。

夜盤接受度高，主要是遇到黑天鵝或重大國際事件，例如川普放砲或北韓試射飛彈，投資人立刻就能殺進殺出。舉例來說，美股在台灣時間晚上10點開盤，如果道瓊大跌，以往投資人須等到隔天台股開盤才能反應，但往往一開盤就重挫，來不及出清已經受傷慘重。現在可在夜盤隨時停損或做空，等到隔天現貨跌回來再接。

國內夜盤交易有一個特殊現象，是全球僅見。最熱門的商品是「台指選」，占夜盤交易量達7成；歐美、新加坡或日本，指數選擇權僅占2、3成。陳昱宏說，「夜盤交易多為散戶，因此偏好門檻低的台指選。花小小成本就可搏一個大盤的多空走向。」台指選每口保證金2.2萬元，遠低於台指期的每口8.3萬元。