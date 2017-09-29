顧立雄：落實法遵就「靠勢」 免驚金檢

2017-09-29

內稽內控做好 就沒有法令鬆緊問題

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會主委顧立雄上任之初曾表示會加強金融監理與洗錢防制，讓金融界膽戰心驚；他昨強調，其實基本理念只有一個，就是公司治理能落實，內稽內控做得好、法遵部門有一定獨立性，就可以很「靠勢」（台語，指有恃無恐），不用擔心金管會要做一般檢查還是專案檢查。

顧立雄說，不管是洗錢防制還是內稽內控三道防線（第一道銀行各單位、第二道是風管及法遵部門、第三道是稽核單位），到最後就是有沒有真心落實的問題，如果真心落實就沒有鬆跟緊的問題。

對學界跟業界希望鬆綁的要求，顧說不太能理解，「誰來跟我說一下鬆跟緊的差別」、「鬆的意思，是說他可以不用遵循法令要求嗎？」、「如果他內稽內控、法遵做得好，又何必怕我去檢查？」

顧立雄強調，不管法令鬆綁或洗錢防制與否，就是公司治理文化問題；他認為，金融業標準應比一般上市櫃公司更高，上市櫃公司都要做好了，更何況是金融業。

至於業界希望金管會能多興利。顧立雄坦言有疑惑，「金融產業到底是作為戰略產業還是支援實體的產業」、「如果作為戰略性產業，應該要發展到什麼程度？」他說，就目前而言，金融業支援五＋二創新產業是重要政策目標，金管會將從銀行授信、鼓勵保險業投資，以及直接發債三方面著手，並將研議進一步相關措施。

此外，他會安排時間與金融科技業者會面，瞭解金融科技發展趨勢，也會跟金融總會討論金融科技基金運作。

至於之前受邀前往民進黨智庫新境界基金會聽取金融總會報告惹議，顧立雄說，在金融監理上得維持「一個手臂距離」，為避免非議，「智庫我就不去了！」