勞工去年總報酬68.1萬 僅增0.8％

2017-09-29

平均退休年齡58.6歲 史上新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布「受僱員工動向調查」，去年受僱員工每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）六十八．一萬元，為歷年最高，但僅增五五一○元或○．八％，且非薪資報酬占比提高至十四％，為歷年新高。此外，受到人口老化影響，去年受僱員工平均退休年齡延至五十八．六歲，續創史上新高。

主計長朱澤民昨在立法院財政委員會表示，政府宣布軍公教加薪三％，希望帶動民間加薪，目前工商團體的反應滿正面的。他說，軍公教加薪增加薪資二四○億元，民間企業加薪三％則可增加約一千億元，民眾可支配所得增加，消費自然增加，希望大家多買國產品、多在國內旅遊，以提升經濟成長動能。

主計總處調查，二○一六年底工業及服務業受僱員工計薪方式，以按月計酬占七十四．九％最多，與二○一五年相當；其次為績效制占十三．九％、按日計酬占五．七％，分別減○．一及○．三個百分點；按時、按件、按次計酬占五．五％，增○．四個百分點。

非薪資報酬占14％ 歷年最高

去年受僱員工平均每人薪資報酬五十八．五萬元，經常性薪資（含本薪及固定津貼等）增加六二六四元或一．三％，非經常性薪資（含獎金、紅利及加班費等）減少二六六四元或二．三％。主計總處官員說明，因二○一五年下半年景氣趨緩，二○一六年初廠商減少發放年終獎金，導致非經常性薪資減少。

至於非薪資報酬（含員工保費、退休金、資遣費、職工福利金等）則是九．五萬元，增加一九一○元或二．一％。若加計非薪資報酬，平均每人總報酬六十八．一萬元，增○．八％，增幅為近三年最低；其中經常性薪資、非經常性薪資及非薪資報酬分別占六十九．二％、十六．八％、十四％，非薪資報酬占比增加○．二個百分點，續創歷年新高，主因去年起雇主需足額提撥符合退休條件者的舊制退休準備金。

另外，主計總處表示，去年受僱員工退休人數九．八萬人，以五十五至六十四歲退休者占五十六％最多；去年平均退休年齡則是五十八．六歲，較前年增加○．五歲，主因勞基法強制退休年齡延至六十五歲及人口高齡化所致。