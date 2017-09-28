台灣人均金融資產342萬 全球排名第五、亞洲第二

2017-09-28

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據德國安聯集團公布的全球財富報告，2016年台灣人均金融資產淨值為9萬2360歐元（約342萬台幣），名列亞洲第二、全球第五，在亞洲國家中僅次於日本。此外，2016年台灣家戶的金融資產淨額成長10%，增幅是前年的3倍，為近7年來成長最快。

安聯集團昨公布全球財富報告，分析全球超過50個國家家戶擁有資產和負債的情況。安聯集團指出，2016年全球最富有國家的排名（以每人平均金融資產價值計算），若以淨值計算，亞洲有3個國家名列前10名，分別是日本、台灣和新加坡；至於全球最富有的國家，則由美國以非常些微的差距超越瑞士，搶下第一名。

若看負債情況，2016年全球家戶負債增加5.5%，這是2007年以來最高成長率，也是2009年以來負債增加的速度首次超過名目經濟成長；而在亞洲（不含日本）負債成長中，中國名列榜首，2016年中國家戶的負債成長率達到驚人的23%，使得負債比達到45.1%。

報告指出，2016年台灣家戶金融資產淨額成長10%，為近7年最大增幅。安聯集團表示，台灣之所以能夠達到此佳績，主要因為金融資產成長力道強勁，資產成長率躍升至9%，其中有價證券的價值呈雙位數成長。不過，台灣的負債成長速度也加快、達4.8%，因此負債比再度攀升。

安聯集團首席經濟學家麥可海斯博士（Michael Heise）指出，過去幾年，台灣的負債比多半呈穩定狀態，這是很好的現象。然而，私人負債要是攀升過高，容易成為台灣經濟發展的致命傷。