今年金價漲13% 明年上看1400美元

2017-09-28

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際金價近期反覆測試每英兩1300美元整數關卡，有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，今年底前要突破1400美元不太容易，但明年應該很快可看到。

今年以來，金價保有約13%漲幅，楊天立指出，很大原因是地緣政治風險吸引避險資金湧入，但現階段市場反應越來越冷靜，甚至有點彈性疲乏；因此，若無立即性大規模衝突爆發，預期金價波動不會太大。

對於美國聯準會（Fed）升息及縮減資產負債表，楊天立認為，市場大都已吸收這方面的影響，使得黃金有一定程度的抗跌性。

楊天立表示，距離2017年底還有3個多月，預期金價在1240美元至1280美元相對有撐，上檔壓力則在1350美元至1360美元，年底前要衝破1400美元不太容易；倒是明年隨著基本面改善且支撐墊高，很快應該可看到1400美元。

狗年銀幣鍍金版開賣

此外，台銀委託中央造幣廠設計、鑄造的「戊戌狗年精鑄生肖銀幣鍍金版」，昨日正式開賣，每枚重量1英兩、售價1980元，台銀為回饋客戶，10月底前可享早鳥優惠價1888元。

台銀董事長呂桔誠表示，這枚銀幣主題圖案為「旺旺源財」，以溫和、智能高的導盲首選拉不拉多犬為主題，狗代表人類最忠實的夥伴，其叫聲「旺旺」又寓意「旺富納福、財源滾滾」。

這次戊戌狗年精鑄生肖銀幣為鍍金版生肖系列銀幣的第11枚，限量5萬枚，由台銀、土地銀行、台企銀、華南銀行、玉山銀行、瑞興銀行、郵局等機構同步發售。楊天立指出，雖然原料成本上漲，但今年售價仍維持1980元；狗年可望成為龍年、雞年外，另個受民眾歡迎的生肖。

另，台銀今年再推出「臺銀金鑽條塊狗年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），含金成色999.9，限量5000條，買賣價參考台銀網站新台幣計價的黃金牌價。