8月景氣轉綠燈 國發會︰不會曇花一現

2017-09-28

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於海關出口值以及製造業營業氣候點改善，8月景氣燈號終結連4個月「黃藍燈」，轉入代表景氣穩定的「綠燈」。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，儘管復甦動能有待加強，但國際經貿環境佳，政府積極改善投資環境，對台灣景氣持續復甦有信心，「綠燈」不至於曇花一現。

國發會發布的景氣燈號由9項指標構成，8月有兩項指標變燈，海關出口值由黃藍燈轉綠燈，製造業營業氣候點由綠燈轉黃紅燈，分數各增加1分，總分數達24分，跨越門檻，景氣燈號轉入「綠燈」，加上景氣領先指標與同時指標連續3個月上升，景氣將續復甦。

不過，領先指標累計升幅僅0.31%，吳明蕙坦言，整體復甦動能有待加強，從各項指標來看，內需近期表現較疲弱，但政府帶頭加薪，可望帶動民間響應，加上就業情勢穩定，中秋節慶有助送禮商機展開，對國內消費提振應有幫助。

另外，行政院長賴清德親自召開加速投資專案會議，雖然無法短期看到成效，但投資環境改善、盯緊公共建設執行進度以及國營事業投資，對內需都有幫助，因為投資可帶動生產、就業良性循環，對總體經濟會發揮正向效果。

吳明蕙並指出，國際經濟表現不錯，美國雖然受到颶風影響第三季經濟成長率，但颶風為短期因素，重建商機可望帶動美國經濟持續成長；日本不管內、外需表現都相當強勁，歐元區也是，國際貨幣基金（IMF）7月才將全球貿易成長量由3.8%調高至4%，對我出口動能有很大幫助。

對於近期半導體資本設備進口衰退，吳明蕙表示，去年下半年開始，半導體業投資額就相當大，除了基期因素，投資也不能一直處在高峰，總有稍微和緩時候，且根據國際半導體設備及材料協會報告，台灣在全球半導體設備需求排名第二，今年投資還高於去年，因此對台灣半導體投資還是有信心。