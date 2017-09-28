房市看跌比率連5季收斂

2017-09-28

〔記者徐義平／台北報導〕房價讓利帶動買氣回升，根據房仲業者調查，民眾對於未來房價看法逐漸趨於正面，看跌比率連續5季收斂，第四季看跌比率約52%，較上季減少5個百分點；不過，房仲業者認為，目前房價尚難回升，預期未來房價小幅緩跌趨勢不變。

根據永慶房產集團調查，全台看跌第四季房價比率約52%，相較上季看跌比率約57%，降低5個百分點，看跌比率連5季收斂。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，由於經濟穩定復甦，民眾購屋信心增，但多數仍看跌房價；因此，短期內房價沒有上漲空間，預期未來房價仍處於「盤整緩跌」，今年房市表現應為「價緩跌、量回溫」格局，推估全年買賣移轉棟數約27萬至28.5萬棟。

新竹看跌比率不到3成

7大都會區中，除了雙北市看跌比率仍超過5成外，其餘5大都會區看跌比率均在5成以內，以新竹地區對於第四季房價表現最樂觀，看跌比率僅約29%。

永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，房價已歷經3年修正，未來出現大幅修正的機率不高，整體仍維持小幅看跌；尤其桃園以南的5大都會區，包括桃園市、新竹地區、台中市、台南市及高雄市等購屋信心轉強，甚至過半受訪民眾認為未來半年是購屋時機。他認為，這波買氣回升的關鍵在於降價優惠，有讓利風潮才是帶動民眾購屋的主要關鍵。