設人頭帳戶分散善款 妙禪夫婦漏報所得數百萬

2017-09-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕「佛教如來宗」創立者妙禪，因信徒贈送勞斯萊斯名車而受到矚目，並遭質疑逃漏稅。事實上，國稅局2015年就接獲調查局通報，對妙禪夫婦展開查稅，發現其利用人頭帳戶分散受贈金額，藉此短漏報受贈資金所產生的投資孳息，累計漏報所得數百萬元，遭補稅罰鍰數十萬元。

調查局透露，曾接獲銀行的洗錢防制通報，高達30多個帳戶有密集提款及存款、且金額多在50萬元上下的異常情形；經調查，發現是妙禪妻子利用多個人頭帳戶，以分散從各地「如來精舍」隨喜功德箱取得的善款。調查局判斷無洗錢之嫌，但有逃漏稅事實，將全案移送國稅局追查。

國稅局2015年接獲調查局移送的相關金流資訊，調查後發現，妙禪夫婦連續5、6個年度收取隨喜功德箱的善款，雖是受贈人，不需負擔贈與稅（贈與稅課徵對象為贈與人），但贈與資金轉投資所產生的孳息，如定存利息、投資基金收益等，卻利用人頭戶藏匿，並未全數申報所得。

據悉，妙禪夫婦累積短漏報所得高達數百萬元，因而遭補稅及罰鍰數十萬元；目前除了2015年度補稅及罰鍰仍在繳納期限內、尚未繳納外，其餘年度補稅及罰鍰皆已繳清 。

至於「佛教如來宗」於各地設立的「如來精舍」隨喜捐贈箱善款，直接流入妙禪夫婦名下，是否有其他逃漏稅問題？國稅局官員表示，若是如來宗協會、基金會等「非自然人」，直接將所收取善款送給個人，應視為受贈者的所得課稅，但實務上無從查起，除非有明確事證可證明捐款箱善款是如何流入妙禪夫婦帳戶，否則在難以證明資金來源下，追查不易。