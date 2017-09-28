CEO教戰 / 台灣吉野家總座蘇嬉螢︰甩台味、找回日本味

2017-09-28

吉野家（Yoshinoya）已有近120年歷史，核心價值是品牌「吉野家」3個字，核心商品是牛丼，我的經營理念堅持「Sale the value, not sale the price. Sale the brand, not sale the product.（賣價值不是賣價格，賣品牌不是賣產品。）」

牛丼是台灣吉野家的拳頭商品（指暢銷、受歡迎的產品），營收貢獻占比逾6成，牛丼也因為吉野家，價值變得不一樣，過去台灣吉野家牛丼永遠被拿來買1送1集客，來客數雖然增加了，但賣愈多賠愈多。

我認為，價格戰是最簡單、也是最笨的促銷方法，而且把品牌的核心商品拿來削價拍賣，品牌和商品不會活得長久，等於是把品牌賣死。7年前我接任總經理時，除了新店開幕會買1送1外，其餘促銷全面停止買1送1的促銷戰，改用異業結盟模式，譬如消費滿100元，上網登錄發票可抽大金空調或東京來回機票。

當時員工很怕不做牛丼買1送1後，客人就不來了，但調整為登錄發票抽獎，等於是消費次數愈多，中獎機率愈高，同樣是會吸引來客消費頻率，但不會因為價格戰傷了品牌。

不僅如此，台灣消費者很哈日，吉野家的優勢是來自日本的品牌，但過去台灣吉野家的廣告文宣不日不中、很台，像是推咖哩系列組合餐，廣告文宣就打出「永遠咖哩（甲你）作伙」，台味十足。

我則認為要「甩台味、找回日本味」，透過季節變換菜單，像是春季料理廣告文宣就以日本招牌的粉紅櫻花為設計主軸，推出濃濃日本味的唐揚雞丼及和風壽喜鍋。

經過營運觀念的調整，台灣吉野家從2011年就轉虧為盈，營收、獲利、展店數每年穩健成長，至今全台已有64家分店，年營收逾8億元，預計3年內總店數會衝上100家。

同時瞄準宅經濟市場，以冷凍調理包模式販售門市人氣牛丼和茶碗蒸，在新產品線及新門市帶動下，全力朝「3年100店、10億年營收」目標邁進。

（台灣吉野家總經理蘇嬉螢口述，記者楊雅民整理、攝影）