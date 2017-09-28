眼睛照護市場大 大學光業績爆發

2017-09-28

〔記者陳永吉／台北報導〕「雖然我們不敢高攀自己是大立光（3008）的弟弟，不過，大立光鏡頭賣得越好，我們生意也會跟著好！」大學光（3218）總經理盧政宏說，現在大家都在滑手機，近視的市場絕對夠大；大學光董事長林丕容也認為，iPhone上市10年，民眾近視、老花越來越嚴重，這是一個長期的趨勢，不會一開始就對公司有貢獻，但爆發點會在後面，公司已經看到市場商機，將全面擴充據點。

大學光是國內少數從眼科、眼鏡通路、眼整形一直到銷售葉黃素保健食品都切入的專業廠商，目前大學光在眼科部分，台灣有19個據點、中國有5個，眼鏡通路在台灣有52個、中國有5個，眼醫美則在台灣有5個據點。

盧政宏表示，目前來自台灣的營收比重超過9成，不過，年底前中國市場的營收比重將提高至10%，因為在台灣一家眼鏡行服務4600人，而中國14億人口，只有3.5萬家眼鏡行，一家店服務4萬人，醫學驗光科學配鏡在中國普及率低於10%，視光市場極大。

且現在兩岸高齡化社會來臨，白內障發病率高，印度每年做600萬例白內障手術，中國只做200萬例，顯示中國市場還有很大的空間。

不過，台灣仍是大學光主要戰場，林丕容表示，目前大學光在台灣僅有19間眼科診所，但全台灣有700家眼科，現在進入整合時代，未來公司將整合獨立的診所或者策略聯盟，目標擴增至50間，發揮規模效應，期許成為華人世界眼睛照護的第一品牌。