擺脫奢侈稅陰霾 豪華車Q4反攻

2017-09-28

〔記者楊雅民／台北報導〕力甩豪華車課徵奢侈稅的緊箍咒，今年第4季高價豪華車品牌不約而同引進豪華大型房車反攻，緊抓企業老闆換車商機。

2010年6月奢侈稅上路後，原本是要打房，卻打到車子，奢侈稅開徵前，每輛售價在300萬元以上的豪華進口車，每年賣出超過1.3萬輛，300萬元以上的車款，當時更高佔雙B品牌每年新車銷售量超過3成。

車商說，奢侈稅上路前2年，又遭逢台灣經濟不景氣，單價較高的大型豪華房車、跑車銷售量一度較奢侈稅開徵前重挫近4成。

指標的高單價豪華大型房車過去幾年一年銷售量維持在3000~3500輛，去年賓士S-Class賣出近1400輛、BMW大7系列去年賣了1480輛，Audi A8去年賣了約200輛。

根據交通部數據所統計，今年前8月賓士S-Class掛牌數943輛、BMW 7系列掛牌數946輛、Audi A8掛牌數71輛、Lexus LS掛牌數37輛，皆較去年同期微衰，僅保時捷Panamera掛牌數171輛，年增23%。

過去幾年，豪華車品牌紛紛轉戰價格較「親民」的豪華小車市場，推升豪華車買氣，雙B年銷量也雙創歷史新高。

如今，站穩基本盤，奢侈稅陰霾淡化，豪華車品牌今年第4季紛紛將戰場轉向高價的豪華大型房車，預料明年豪華大型房車市場可望一甩悶氣。