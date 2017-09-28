賓士新款S-Class亮相 BMW大7降價肉搏戰

2017-09-28

〔記者楊雅民／台北報導〕瞄準企業老闆豪華座車市場，台灣賓士（Mercedes-Benz）以7位數大手筆包下奇美博物館發表全新的S-Class豪華大型房車，配備和動力升級，每輛入門價428萬元起，平均售價調漲5~13萬元不等，漲幅約1~2%。

台灣賓士新任總裁邁爾肯（Eckart Mayer）表示，賓士S-Class 2013年推出的W222世代，全球累計銷售達30萬輛，台灣市場賣出5700輛，銷售成績在全球排名第8。

這次全新登台的S-Class引進S350d運動版車型與S350d L、S450 L、S560 L3款長軸車型，每輛售價從428萬元起，較前一代入門價上漲5萬元；並同步引進Mayback S560和S650頂級車型，每輛售價分別為915萬元起和1280萬元。

邁爾肯指出，雖然全新的S-Class價格微幅調整，但全車系導入新的引擎和變速箱，標配智慧駕駛，且頭燈導入多達84顆LED模組，尾燈也換上三道式LED光條，第1批可以交車的車型為S450，其餘車款明年元月陸續交車。

迎戰S-Class上市，BMW總代理汎德旗下BMW大7系列則逆勢降價掀肉搏戰，頂級的BMW 750Li Luxury每輛建議售價從685萬降至619萬元，一口氣降價近1成，達66萬元，相當於1輛國產車的價格，BMW 740Li Luxury每輛則從555萬元降至522萬元，降價33萬元。

和泰汽車代理的Lexus（凌志）豪華車品牌也將於11月底導入全新的Lexus LS豪華大型房車搶市，昨日搶先公布預接單價，入門的Lexus LS350每輛預接單價367萬元起，頂級的LS500h旗艦版預接單價為每輛517萬元起，另Audi全新的A8豪華大型房車年底前也會登台，全力爭食老闆座車市場。