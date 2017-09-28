智晶新產線開出 營收走高到年底

2017-09-28

9月營收上看2億創新高

〔記者陳梅英／台北報導〕PMOLED（被動式矩陣有機發光顯示器）大廠智晶（5245）在新產線產能終於開出下，預期9月起營收上看2億元，將創下歷史新高，並有機會一路走高到年底，法人推估智晶全年營收挑戰21億元，年成長25%，今年每股稅後盈餘將達6.7-7元，明年新產線放量後，隨新產品出貨，產品組合進一步改善，營收、獲利將更上層樓。

一條新產線抵兩條舊線

智晶原本有2條2.5代PMOLED舊線，在產能供不應求下，去年9月啟動第3條新產線投資，原本預計上半年量產，惟新產線製程調校需要時間，稼動率與良率表現不盡理想下，也延宕新產品推出時間。智晶表示，目前良率情況持續改善，目標今年底稼動率達7成，明年第2季滿載生產，在這條產線開滿情況下，1條新產線可抵2條舊產線，1年營業額更可進一步提升至30億元。

目前智晶產品組合中，穿戴裝置占比3成、家用3成、醫療工控約4成，智晶並領先推出可撓式、穿透式PMOLED，預計將導入新款穿戴產品如醫療手環，據了解，已有美系客戶下訂單，明年第1季出貨放量，由於醫療產品毛利率較高，屆時將進一步推升智晶毛利與獲利表現。

受到新產線投產影響，智晶第2季營收雖以4.71億元創下單季新高，但毛利率下降，單季每股稅後盈餘1.31元、年減22%。隨著產業旺季來臨、新產線稼動率拉升，第3季營收加溫，尤其9月之後營收將突破2億元大關，智晶今年表現將如倒吃甘蔗般，逐季成長。