PMOLED供不應求 智晶錸寶啟動擴廠

2017-09-28

〔記者陳梅英／台北報導〕AMOLED（主動式矩陣有機發光顯示器）在三星獨大下，產能供不應求，PMOLED（被動式矩陣有機發光顯示器）則在市場供應者少，替代需求穩定成長下，產能也無法滿足需求，為此智晶（5245）與錸寶（8104）啟動擴廠，隨智晶產能於第3季正式投產，錸寶新產線預計在年底開出，明年放量。

智晶Q3投產 錸寶年底開出

PMOLED與AMOLED技術不同之處，在於PMOLED係採電流掃描方式驅動，受限於掃描解析度，PMOLED目前主要應用於單色顯示之中小尺寸產品。由於PMOLED更為省電，在廣視角、對比等性能具優惠性，在成本降低下，近來逐漸取代傳統的STN（超級扭曲向列液晶）面板。

目前全球主要PMOLED產能集中在4家大廠手上，台灣錸寶、智晶，中國的維信諾、信利，合計囊括全球9成市占率。智晶主管表示，PMOLED最大優點就是大家擴產都很節制，且取代STN趨勢明確，又有潛在OLED照明市場商機可期，在市場成長高於產能成長幅度下，錸寶與智晶對於PMOLED後市均相當樂觀。

錸寶上半年營收10.94億元，毛利率26.6%，稅後盈餘1.89億元，每股稅後盈餘6.42元，以除權後股本計算，每股稅後盈餘4.43元，寫下營收、毛利率、營業利益率以及獲利「四高」紀錄，在新產能加入前，預期第3季營收年成長幅度只有個位數，但毛利率隨著產品組合調整，仍有向上空間，今年每股稅後盈餘有機會挑戰2位數，亦即錸寶有信心再賺1個股本。