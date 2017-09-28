中國商務部審查延宕 日矽年底合併難成局

2017-09-28

2度立案延長審查

〔記者洪友芳／新竹報導〕兩岸關係陷入僵局，恐影響封測大廠日月光（2311）與矽品（2325）結合案也延宕，2家公司原來預計今年12月31日前完成換股與共組控股公司，但中國商務部2度立案延長審查又已經過3個多月，遲遲未有結果，日矽案今年底前合併恐難成局。

日月光與矽品於去年6月30日簽署共同轉換股份協議，約定雙方以股份轉換方式共組新設控股公司，如果順利，預計今年12月31日前完成換股與共組控股公司。

日矽約定結合案的完成，取決於取得台灣、美國與中國的核准才能成就，台灣公平交易委員會、美國聯邦貿易委員會都已同意日矽結合，僅中國商務部遲遲沒有結果。

迄今3個月仍無結果

日矽去年8月間向中國商務部提出申請，今年6月上旬，中國商務部以「需要更多時間審查」為由，要求日矽案撤件並重新申請立案，但經過3個多月，延長審查仍未見具體進展。

日月光、矽品對中國審查進度，皆抱持希望今年底前能過關；不過，業界研判，對岸將在10月中召開第19次全國代表大會，目前兩岸關係未見和緩跡象，因此預期11月之前，日矽案恐難過關。

業界認為，日月光應該會積極力拚今年底能順利共組控股公司，但中國官方審查進度難以掌握，日月光也會預備與矽品洽談雙方換股與共組控股公司合約展延的行動，但若展延可能也會對雙方共組控股公司的目標增添變數。