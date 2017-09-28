美商務部長︰中國單邊設限致貿易緊張

2017-09-28

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部長羅斯在結束為期兩天的首次北京訪問之後，週三受訪指出，美中貿易緊張，主要癥結在於中國過於傾向單邊的不平等限制市場准入、保護主義和智慧財產權；中國在貿易上已經不再需要「特別待遇」，美國不怕競爭，但希望是「公平和平等」的比賽。

「中國已不需享貿易特別待遇」

羅斯表示，目前美中關係太不平衡，在這趟中國訪問期間，雙方都坦誠開放和明確表達各自觀點，這是一個好跡象，但雙方都沒有讓步，「最重要的是施壓中國對在當地實際經營及對中出口的企業開放更佳的市場准入，而該問題上的平等地位則是降低保護主義的行為」。

羅斯週二的聲明呼籲中國，「需要進行雙邊貿易與投資關係的重新平衡」，並力促北京對在中國的美國企業給予「公平互惠」待遇。不過，中國新華社指出，中國國務院總理李克強會見羅斯時回擊，希望美方對中國企業赴美投資給予「公平待遇」，並放寬高科技產品對中出口。

羅斯週三在香港對媒體表示，中國一些產業產能過剩也是大問題，除了傳統產業如鋼鐵等，新興產業如機器人和電動車快速發展，未來也面臨鉅額補貼下的產能過剩威脅，「中國現在約有四百家機器人製造商，產業人士告訴我，可能有三六○家接受政府補貼、稅負減免，實際上不是那麼重視產品」。

羅斯先前曾警告，「中國製造二○二五」計畫是一項對美國天才的「打擊」。他週三表示，美國不在乎競爭，但希望是「公平和平等」的比賽；如果中國透過不尊重智慧財產權、強迫本地化以及強迫技術轉讓的方式，實現從機器人到半導體等關鍵技術的自己自足，問題就很嚴重。