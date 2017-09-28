考量國安 美封殺中資入股HERE

2017-09-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕中資收購歐洲企業又踢到鐵板！以北京數位地圖供應商四維圖新科技（Navlnfo）為首的中國買家，已取消收購歐洲同業HERE Technologies股權的交易案，因為未能取得美國外商投資委員會（CFIUS）批准。這是CFIUS再度以國家安全為由，封殺中國企業的收購案。

四維圖新科技聲明指出，該公司與中國網路巨擘騰訊、新加坡主權基金新加坡政府投資公司（GIC），因為無法取得CFIUS批准，因此取消收購HERE十％股權的計畫。

由於HERE在芝加哥有營運據點，所以CFIUS有權審核這宗交易。

四維圖新、騰訊聯手收購破局

HERE原是諾基亞旗下的電子地圖部門，二○一五年八月被奧迪、寶馬及戴姆勒汽車合資二十八億歐元（約九九五億台幣）買下，三大車商持有HERE同樣的股權。四維圖新科技等三方買家去年十二月宣布，向三大車商收購HERE十％股權，並於今年一月獲得德國反壟斷機構批准。

HERE正在為行動定位服務和自駕車研發3D地圖，希望能與Google的自駕車一較高下。除了芝加哥之外，HERE在柏林和孟買也有營運據點。

HERE在聲明中指出：「在CFIUS進行審查之後，交易方做出這樣的決定，因為無法取得能讓交易持續下去的可行方法。」

對於中國致力發展半導體技術，美國政府有所疑慮，因為這讓北京當局取得商業和軍事應用的技術；此外，美國政府也擔憂中國可因此取得美國公民個資和金融網絡資料。

美國總統川普本月稍早才接受CFIUS建議，否決中國政府支持的私募基金峽谷橋梁以十三億美元收購美國可編程式大廠萊迪思的交易案；去年十二月，前總統歐巴馬也以可能危及國家安全為由，否決福建宏芯投資基金以逾七億美元收購德國半導體設備製造商愛斯強。