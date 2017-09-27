花旗舉辦金融理財教育嘉年華會

2017-09-27

〔記者李靚慧／台北報導〕深耕台灣，花旗致力於金融理財教育推動已逾10年。花旗將過往14年的成就集結，透過實體展覽、互動遊戲、金融講座以及線上資源分享等方式，舉辦金融理財教育嘉年華會，帶領全民一起理財「趣」。

花旗集團台灣區總裁莫兆鴻指出，過去14年來，花旗集團投注1.4億元於金融理財教育推廣，希望「藉由提供負責任的金融服務，推動社會成長與經濟進步」。有鑑於社會大眾對金融理財知識的需求，並響應政府脫貧政策，花旗集團自2004年起，與花旗基金會共同推動金融理財教育，14年來，服務的對象累計超過60萬人。

花旗集團亞太區公共事務中心負責人Richard Tesvich表示，「響應聯合國永續發展目標中的脫貧計畫，花旗長期針對不同族群，提供普惠金融（Financial Inclusion）服務。透過課程教育、微型保險、小額創業等方式，協助各地弱勢族群擁有財務自由的美好人生。」

去年花旗舉辦全球義工日，超過500位花旗員工齊聚台北信義廣場，設計各式闖關遊戲讓民眾藉由遊戲方式，檢視自己的理財知識是否正確。延續去年「全民理財趣」活動的宗旨，花旗（台灣）銀行今年在集團的支持下，繼續籌辦系列「全民理財趣」金融理財嘉年華會，透過展覽的方式，呈現花旗過往的努力與成就。

除了實體的展覽與講座活動外，花旗（台灣）銀行也同步將所有的訊息及資源放置於花旗（台灣）銀行企業公民網站中（http://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/csr/financial_edu），無法親身參與展覽或講座活動的民眾，可透過網站取得相關資源。

「全民理財趣—花旗金融理財教育展」自9月26日開始，至10月1日止，展覽時間為每日上午11點至下午5點。展覽期間，所有相關活動皆可免費參加，凡親臨展場參觀的民眾，可獲得理財手冊以及精美收納袋一只，數量有限送完為止。